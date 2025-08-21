DEUTZ Aktie News: DEUTZ steigt am Nachmittag
Die Aktie von DEUTZ gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von DEUTZ konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 9,08 EUR.
Um 15:52 Uhr ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 9,08 EUR. Bei 9,14 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 9,03 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 337.210 DEUTZ-Aktien den Besitzer.
Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,32 EUR an. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 2,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 59,91 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,155 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,10 EUR an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 518,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,12 Prozent gesteigert.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,632 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.
