DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 38,50 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 38,50 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 38,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 35.259 Stück.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 13.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,14 EUR.

Am 01.08.2024 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,82 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,71 Prozent gesteigert.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 2,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

