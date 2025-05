DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag ohne große Veränderung

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 39,06 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 39,06 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,19 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 39,06 EUR. Bei 39,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 61.580 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 30,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,89 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,56 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 30.04.2025 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,63 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,76 Prozent auf 20,81 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.08.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie gefragt: DHL-Chef hofft auf Zusatzgeschäft durch Zölle

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung