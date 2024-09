DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 39,85 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 39,85 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,71 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 40.677 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei 47,03 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 18,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.08.2024 bei 35,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,11 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,14 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,64 Mrd. EUR – ein Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

