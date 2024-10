DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) fällt am Montagvormittag

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 37,94 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 37,94 EUR nach. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 37,85 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.976 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 47,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2024 bei 35,82 EUR. Mit Abgaben von 5,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 43,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 20,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,09 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

