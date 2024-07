DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag ins Minus

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 40,18 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 40,18 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,03 EUR nach. Bei 40,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 51.570 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 14,59 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 36,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 11,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,88 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,49 EUR.

Am 07.05.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 20,25 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,00 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

