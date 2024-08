DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) schiebt sich am Vormittag vor

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 38,46 EUR. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,30 EUR. Bisher wurden heute 37.085 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,03 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,28 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2024 Kursverluste bis auf 35,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 7,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,49 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,64 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,82 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,71 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,96 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

