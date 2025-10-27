DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag stärker

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 39,28 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 39,28 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,41 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 39,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 206.026 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,70 Prozent. Bei einem Wert von 30,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 19,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,64 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 2,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

