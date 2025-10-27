DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag nahezu unbewegt
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 39,18 EUR.
Mit einem Wert von 39,18 EUR bewegte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 39,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 39,17 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 30.421 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 12,99 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,98 Prozent.
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 43,33 EUR angegeben.
DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,64 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 19,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,64 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 2,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
