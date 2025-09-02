Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittwochmittag mit Einbußen

Blick auf Diageo-Kurs

Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 20,28 GBP ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 20,28 GBP. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 20,16 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,29 GBP. Zuletzt wechselten 384.932 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,77 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,00 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,97 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,29 GBP je Diageo-Aktie aus.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2026 1,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Diageo-Aktie fester: CEO Debra Crew tritt mit sofortiger Wirkung zurück