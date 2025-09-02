DAX23.674 +0,8%ESt505.338 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1646 ±0,0%Öl67,71 -2,0%Gold3.543 +0,3%
Blick auf Diageo-Kurs

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittwochmittag mit Einbußen

03.09.25 12:06 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittwochmittag mit Einbußen

Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 20,28 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
23,50 EUR -0,10 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 20,28 GBP. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 20,16 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,29 GBP. Zuletzt wechselten 384.932 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,77 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,00 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,97 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,29 GBP je Diageo-Aktie aus.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2026 1,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Diageo-Aktie fester: CEO Debra Crew tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diageo plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo BuyUBS AG
05.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
05.08.2025Diageo BuyUBS AG
30.07.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen