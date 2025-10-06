Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Montagmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 17,80 GBP ab.

Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 17,80 GBP. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,68 GBP nach. Bei 17,86 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 390.507 Diageo-Aktien.

Bei einem Wert von 26,77 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Abschläge von 2,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Diageo-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,10 GBP.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Diageo wird am 25.02.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,70 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

