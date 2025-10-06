Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag mit Einbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 17,66 GBP.
Die Diageo-Aktie musste um 15:53 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 17,66 GBP. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 17,66 GBP. Bei 17,86 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 901.500 Diageo-Aktien umgesetzt.
Am 19.10.2024 markierte das Papier bei 26,77 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,59 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (17,37 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,10 GBP.
Am 25.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 28.01.2027 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant
Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO
Nachrichten zu Diageo plc
