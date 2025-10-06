Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 17,66 GBP.

Die Diageo-Aktie musste um 15:53 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 17,66 GBP. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 17,66 GBP. Bei 17,86 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 901.500 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2024 markierte das Papier bei 26,77 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,59 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (17,37 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,10 GBP.

Am 25.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 28.01.2027 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

