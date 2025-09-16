DAX23.354 +0,1%ESt505.375 +0,1%Top 10 Crypto16,14 -0,9%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1844 -0,2%Öl67,81 -1,0%Gold3.666 -0,6%
Fed-Entscheid am Abend: DAX stabil -- China verbietet wohl NVIDIA-KI-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag mit Kursabschlägen

17.09.25 12:06 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 18,36 GBP ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 18,36 GBP. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 18,21 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,39 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 466.653 Diageo-Aktien.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Am 05.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,97 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 2,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,10 GBP für die Diageo-Aktie aus.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 28.01.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
11:01Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo BuyUBS AG
05.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:01Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

