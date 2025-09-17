DAX23.616 +1,1%ESt505.421 +1,0%Top 10 Crypto16,32 ±-0,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1828 +0,1%Öl67,63 -0,4%Gold3.656 -0,1%
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
Top News
Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum
Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern
Kursentwicklung im Fokus

18.09.25 09:30 Uhr

18.09.25 09:30 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Diageo

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Diageo. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 18,17 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
21,10 EUR -0,20 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Diageo-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 18,17 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Diageo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,16 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 18,21 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 90.322 Diageo-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,77 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,37 Prozent. Bei einem Wert von 17,97 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,780 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Diageo-Aktie bei 23,10 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2027 erwartet.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

