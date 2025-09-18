Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo steigt am Mittag

So entwickelt sich Diageo

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Diageo. Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 18,31 GBP. Bei 18,31 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 18,09 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 2.192.888 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,77 GBP erreichte der Titel am 19.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Am 05.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,97 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,780 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,10 GBP.

Am 29.01.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 28.01.2027.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO