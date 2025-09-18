Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo präsentiert sich am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Diageo. Die Diageo-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 18,19 GBP.

Um 15:53 Uhr wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 18,19 GBP nach oben. Kurzfristig markierte die Diageo-Aktie bei 18,34 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,09 GBP. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 3.021.132 Aktien.

Am 19.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,77 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,13 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2025 auf bis zu 17,97 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,780 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen. Analysten bewerten die Diageo-Aktie im Durchschnitt mit 23,10 GBP.

Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,70 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

