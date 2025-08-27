DAX24.166 +0,5%ESt505.425 +0,6%Top 10 Crypto16,06 +0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.401 +2,0%Euro1,1633 -0,1%Öl67,69 -0,2%Gold3.396 -0,1%
Aktien wechseln den Besitzer

Directors' Dealings bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: Insider ersteht weitere Anteile

28.08.25 10:01 Uhr
So hoch fiel ein Insiderdeal bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
547,40 EUR 0,40 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 26.08.2025 wurde bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein Insidertrade durchgeführt. Am 27.08.2025 wurde der Deal offiziell gemacht. Hervet ép. Kopff, Clarisse, Vorstand bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, hat am 26.08.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 6 Aktien zu je 545,00 EUR. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 0,80 Prozent auf 547,20 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 0,40 Prozent auf 547,00 EUR zu. Im FSE-Handel wechselten 630 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 70,69 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 129.605.664 beziffert.

Der vorangegangene Insidertrade von Hervet ép. Kopff, Clarisse wurde am 26.08.2025 gemeldet. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 78 Aktien zu jeweils 545,00 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net

