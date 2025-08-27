Directors' Dealings bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: Insider ersteht weitere Anteile
So hoch fiel ein Insiderdeal bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.
Am 26.08.2025 wurde bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein Insidertrade durchgeführt. Am 27.08.2025 wurde der Deal offiziell gemacht. Hervet ép. Kopff, Clarisse, Vorstand bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, hat am 26.08.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 6 Aktien zu je 545,00 EUR. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 0,80 Prozent auf 547,20 EUR.
Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 0,40 Prozent auf 547,00 EUR zu. Im FSE-Handel wechselten 630 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 70,69 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 129.605.664 beziffert.
Der vorangegangene Insidertrade von Hervet ép. Kopff, Clarisse wurde am 26.08.2025 gemeldet. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 78 Aktien zu jeweils 545,00 EUR bekannt.
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|08.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|08.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|28.09.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|10.08.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|11.05.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|24.01.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
