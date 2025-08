Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,7 Prozent auf 115,86 USD ab.

Die Walt Disney-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 115,86 USD. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 115,79 USD. Bei 117,28 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 172.160 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,67 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 7,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 44,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,750 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,883 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,00 USD.

Walt Disney veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent auf 23,50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,80 USD je Walt Disney-Aktie.

