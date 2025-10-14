Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 109,85 USD.

Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 109,85 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 109,20 USD aus. Bei 109,65 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 180.867 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 124,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,887 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,00 USD für die Walt Disney-Aktie.

Walt Disney veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 23,58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,05 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Walt Disney die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

