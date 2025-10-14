Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 111,51 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 111,51 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 111,81 USD. Bei 109,65 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 365.963 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 124,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,10 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,887 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,43 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,58 Mrd. USD – ein Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,87 USD je Aktie.

