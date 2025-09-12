DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.810 -0,1%Nas22.338 +0,9%Bitcoin97.559 -0,8%Euro1,1772 +0,3%Öl67,24 +0,5%Gold3.681 +1,0%
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Montagnachmittag an Boden

15.09.25 16:13 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 116,39 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
98,05 EUR -1,33 EUR -1,34%
Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 116,39 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 116,59 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 116,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 236.862 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2024 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,952 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,00 USD.

Am 06.08.2025 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 USD erwirtschaftet worden. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,58 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,86 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

