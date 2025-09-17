DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.146 +0,3%Nas22.480 +1,0%Bitcoin99.617 +1,2%Euro1,1786 -0,3%Öl67,55 -0,5%Gold3.645 -0,4%
Aktie im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney büßt am Donnerstagabend ein

18.09.25 20:25 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney büßt am Donnerstagabend ein

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 115,38 USD.

Walt Disney
97,39 EUR -0,58 EUR -0,59%
Die Walt Disney-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 115,38 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 114,19 USD. Bei 114,77 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 655.485 Walt Disney-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,67 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,10 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,58 Prozent.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,952 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 138,00 USD angegeben.

Walt Disney gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,58 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 05.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,86 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com

mehr Analysen