Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 116,17 USD.

Die Walt Disney-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 116,17 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 115,60 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 116,52 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 169.856 Walt Disney-Aktien.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 124,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 6,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,10 USD am 08.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,05 Prozent.

Nach 0,750 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,947 USD je Walt Disney-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,00 USD je Walt Disney-Aktie an.

Am 06.08.2025 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,92 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 23,58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 präsentieren.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,86 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

