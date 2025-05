Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 109,09 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Walt Disney-Aktie in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 109,09 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 108,85 USD. Bei 109,49 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 170.220 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 03.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 118,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,10 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 26,57 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2024 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,835 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 127,50 USD an.

Walt Disney gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,81 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 23,50 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 21,99 Mrd. USD umgesetzt.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,77 USD je Walt Disney-Aktie.

