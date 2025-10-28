Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 111,50 USD abwärts.
Das Papier von Walt Disney befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 111,50 USD ab. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 111,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,69 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 488.640 Stück gehandelt.
Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 11,81 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,887 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,00 USD für die Walt Disney-Aktie.
Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,92 USD gegenüber 1,43 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 23,58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,05 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,87 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2024
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2024
|Walt Disney Buy
|UBS AG
