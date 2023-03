Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Walt Disney-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 94,81 USD. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 94,64 USD. Bei 94,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 20.210 Walt Disney-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,74 USD. Dieser Kurs wurde am 30.03.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,11 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Mit Abgaben von 12,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 124,00 USD an.

Walt Disney veröffentlichte am 08.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 1,06 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.512,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.819,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 09.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2023 4,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

