Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend gesucht

Walt Disney im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 112,40 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 112,40 USD zu. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 113,57 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,86 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 555.246 Walt Disney-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (124,67 USD) erklomm das Papier am 01.07.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,92 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 80,10 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 28,74 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,887 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,00 USD.

Am 06.08.2025 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 USD je Aktie gewesen. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,58 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Walt Disney dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,87 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Erste Schätzungen: Walt Disney legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren verdient

Aktie vor Bilanz im Blick: Wie Netflix seine Abozahlen weiter steigern will