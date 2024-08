Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Dow Jones-Kursentwicklung

Wenig verändert zeigte sich der Dow Jones am Abend.

Werte in diesem Artikel

Schlussendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 40.834,97 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,638 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,552 Prozent schwächer bei 40.670,83 Punkten, nach 40.896,53 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 40.909,38 Punkte, das Tagestief hingegen 40.756,65 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 40.287,53 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2024, einen Stand von 39.806,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 34.500,66 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 8,27 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 41.376,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37.122,95 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Procter Gamble (+ 1,18 Prozent auf 170,41 USD), Home Depot (+ 1,16 Prozent auf 367,27 USD), Walmart (+ 1,11 Prozent auf 74,54 USD), Microsoft (+ 0,78 Prozent auf 424,80 USD) und IBM (+ 0,67 Prozent auf 196,03 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Boeing (-4,20 Prozent auf 172,10 USD), Intel (-2,46 Prozent auf 20,99 USD), Dow (-1,73 Prozent auf 52,72 USD), Chevron (-1,46 Prozent auf 144,69 USD) und Goldman Sachs (-1,45 Prozent auf 497,34 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 18.649.130 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,102 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net