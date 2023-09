Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich im Plus

Dow Jones-Entwicklung

Beim Dow Jones standen die Signale am Abend auf Stabilisierung.

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 34.006,88 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 10,321 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,333 Prozent fester bei 34.077,08 Punkten, nach 33.963,84 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 34.017,53 Punkte, das Tagestief hingegen 33.780,67 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 25.08.2023, bei 34.346,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, notierte der Dow Jones bei 33.727,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.09.2022, den Stand von 29.590,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 2,63 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 35.679,13 Punkten. Bei 31.429,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Dow (+ 1,67 Prozent auf 51,09 USD), Chevron (+ 1,46 Prozent auf 168,71 USD), Honeywell (+ 1,10 Prozent auf 191,86 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1,04 Prozent auf 21,34 USD) und UnitedHealth (+ 0,83 Prozent auf 510,28 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil 3M (-2,32 Prozent auf 94,79 USD), Coca-Cola (-1,04 Prozent auf 57,00 USD), McDonalds (-0,90 Prozent auf 269,78 USD), Visa (-0,73 Prozent auf 233,36 USD) und Procter Gamble (-0,61 Prozent auf 150,66 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11.038.590 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,567 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,59 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

