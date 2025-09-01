Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 67,50 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 67,50 EUR. Die Drägerwerk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 68,20 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 68,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.076 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 73,10 EUR erreichte der Titel am 10.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 59,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,67 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,98 EUR je Aktie belaufen.

