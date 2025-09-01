DAX23.674 +0,8%ESt505.338 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1646 ±0,0%Öl67,71 -2,0%Gold3.543 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa, Shell, Siltronic im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln
Kreml reagiert auf Trump: Keine Verschwörung gegen die USA Kreml reagiert auf Trump: Keine Verschwörung gegen die USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Aktie im Blick

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag stärker

03.09.25 12:06 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 67,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
56,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 67,50 EUR. Die Drägerwerk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 68,20 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 68,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.076 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 73,10 EUR erreichte der Titel am 10.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 59,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,67 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,98 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren angefallen

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Draegerwerk

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Drägerwerk

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
06.06.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
02.05.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
17.01.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
25.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
02.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.04.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen