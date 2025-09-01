DAX23.587 -0,8%ESt505.316 -0,6%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.307 -0,7%Nas21.624 -0,4%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1728 +0,7%Öl65,44 -2,2%Gold3.576 +0,8%
Drägerwerk im Blick

Drägerwerk Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Drägerwerk

05.09.25 16:10 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Drägerwerk

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 66,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
56,00 EUR 1,40 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 66,90 EUR abwärts. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 66,80 EUR nach. Bei 68,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 6.610 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Am 10.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,27 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 36,92 Prozent sinken.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2024 mit 2,03 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 82,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 779,99 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,60 Prozent verringert.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 5,97 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
