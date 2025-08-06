Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagvormittag in Rot

Blick auf Drägerwerk-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 66,10 EUR ab.

Um 09:00 Uhr rutschte die Drägerwerk-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 66,10 EUR ab. Bei 66,10 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 66,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 16 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 10.06.2025 auf bis zu 73,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 10,59 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 36,16 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 2,03 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,67 EUR aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 779,99 Mio. EUR – eine Minderung von 0,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 784,67 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Drägerwerk.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

