Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Drägerwerk zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Drägerwerk-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 67,10 EUR.

Bei der Drägerwerk-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 67,10 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 67,60 EUR zu. Bei 66,50 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.475 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 10.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 8,21 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 37,11 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 2,03 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Drägerwerk ein EPS von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,60 Prozent auf 779,99 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,98 EUR je Drägerwerk-Aktie.

