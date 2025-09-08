Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagmittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 67,10 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:39 Uhr um 0,6 Prozent auf 67,10 EUR nach. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 66,80 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,10 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 2.916 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.06.2025 bei 73,10 EUR. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 8,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,20 EUR am 22.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 59,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Drägerwerk ein EPS von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Drägerwerk 779,99 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 784,67 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Drägerwerk am 29.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Drägerwerk.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,97 EUR je Drägerwerk-Aktie.

