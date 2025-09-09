Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 66,40 EUR zu.

Das Papier von Drägerwerk legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 66,40 EUR. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 66,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei 73,10 EUR erreichte der Titel am 10.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 36,45 Prozent sinken.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2024 mit 2,03 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 82,67 EUR angegeben.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 1,43 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 779,99 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 784,67 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

