Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk legt am Vormittag zu

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 67,70 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 67,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Drägerwerk-Aktie bis auf 67,70 EUR. Bei 67,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 20 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,80 EUR) erklomm das Papier am 24.10.2025. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 14,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 60,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 84,67 EUR an.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,92 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,58 Prozent auf 833,27 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 774,57 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,27 EUR fest.

