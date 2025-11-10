DAX23.911 +1,5%Est505.646 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.046 +1,5%Euro1,1566 +0,1%Öl64,25 +0,9%Gold4.082 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Take Two 914508 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende in den USA? DAX mit Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Chipwerte, Highland Critical Mineral, BYD, TMTG, im Fokus
Top News
Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Drägerwerk-Kurs

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk legt am Vormittag zu

10.11.25 09:22 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk legt am Vormittag zu

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 67,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
59,00 EUR 0,20 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 67,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Drägerwerk-Aktie bis auf 67,70 EUR. Bei 67,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 20 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,80 EUR) erklomm das Papier am 24.10.2025. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 14,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 60,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 84,67 EUR an.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,92 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,58 Prozent auf 833,27 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 774,57 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor 3 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf Draegerwerk

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Drägerwerk

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
06.06.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
02.05.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
02.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.04.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen