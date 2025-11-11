Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 68,00 EUR nach oben.
Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 68,00 EUR. Bei 68,10 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 232 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,80 EUR) erklomm das Papier am 24.10.2025. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 12,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 37,94 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie.
Drägerwerk gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,92 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 833,27 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 774,57 Mio. EUR umsetzen können.
Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,27 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
