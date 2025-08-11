Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 67,30 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr um 0,1 Prozent auf 67,30 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Drägerwerk-Aktie bis auf 67,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 67,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 133 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,10 EUR) erklomm das Papier am 10.06.2025. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 8,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,30 Prozent.

Nach 2,03 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Drägerwerk-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,60 Prozent zurück. Hier wurden 779,99 Mio. EUR gegenüber 784,67 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Drägerwerk am 29.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren angefallen

Juli 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Drägerwerk-Aktie angepasst