DAX24.078 ±-0,0%ESt505.342 +0,2%Top 10 Crypto16,47 +0,4%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.438 +0,2%Euro1,1620 ±0,0%Öl66,82 +0,2%Gold3.355 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BYD A0M4W9 Apple 865985 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX fester -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Hannover Rück, Plug Power, BigBear.ai im Fokus
Top News
Jefferies & Company Inc. gibt Hannover Rück-Aktie Buy Jefferies & Company Inc. gibt Hannover Rück-Aktie Buy
Bayer-Aktie in Grün: Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs Bayer-Aktie in Grün: Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
So bewegt sich Drägerwerk

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

12.08.25 09:23 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 67,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
55,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr um 0,1 Prozent auf 67,30 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Drägerwerk-Aktie bis auf 67,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 67,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 133 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,10 EUR) erklomm das Papier am 10.06.2025. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 8,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,30 Prozent.

Nach 2,03 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Drägerwerk-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,60 Prozent zurück. Hier wurden 779,99 Mio. EUR gegenüber 784,67 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Drägerwerk am 29.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren angefallen

Juli 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Drägerwerk-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Draegerwerk

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Drägerwerk

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
06.06.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
02.05.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
17.01.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
25.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
02.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.04.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen