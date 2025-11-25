Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk legt am Dienstagvormittag zu

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 69,90 EUR.

Das Papier von Drägerwerk legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 69,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 69,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei 77,80 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,05 EUR. Dieser Wert wurde am 06.12.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 62,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,67 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,92 EUR gegenüber 0,79 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 833,27 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 774,57 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

