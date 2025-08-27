Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk fällt am Donnerstagnachmittag

Kurs der Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Minus bei 66,80 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:45 Uhr mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 66,80 EUR. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 66,70 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.979 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von 9,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (42,20 EUR). Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 58,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 779,99 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Drägerwerk am 29.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Drägerwerk.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren