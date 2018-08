Liegt die Wall Street falsch? Investment-Manager: US-Aktienkurse werden nicht mehr besser

In den USA herrscht derzeit die längste Börsenhausse, die Investoren je an den US-Börsen erlebt haben. Dafür gesorgt haben große Unternehmen, die beeindruckende Leistungen in den Bereichen Online-Handel, Soziale Netzwerke, Mobiltelefone und Digitalisierung vollbracht haben. Doch mit dem Aufwärtstrend ist es bald vorbei, glaubt Peter Toogood, Investment-Manager der Embark-Group. Er glaubt, dass US-Aktien nicht mehr ansteigen werden.

"Unmöglich", bei aktuellen Aktienpreisen langfristige Gewinne zu erzielen

In der CNBC-Sendung "Squawk Box Europe" äußerte der Finanzexperte, dass Investoren sich nicht zu sehr darauf verlassen sollten, was ihnen von der Wall Street verkündet wird. Ihm zufolge seien die Prognosen der US-amerikanischen Finanzindustrie "Nonsens, purer Nonsens". "Bei der Bewertungsmetrik geht es um Fakten, nicht um Meinungen", erläuterte Toogood, "wenn man heute in diese Werte investiert, wird man keine langfristigen Gewinne erzielen können". Die einzigen, die derzeit gutes Geld machen könnten, seien "Momentum Trader", die auf kurzfristige Gewinne aus sind. In diesem Fall sollte man sich Toogood zufolge auf Tech-Aktien konzentrieren, denn "warum sollte man wo anders investieren?".

Tech-Aktien im Aufwind

Tatsächlich legen Tech-Giganten derzeit die besten Entwicklungen hin. Seit der Finanzkrise in 2009 nahm der S&P500 um etwa 260 Prozent zu. Laut Reuters lieferte Apple in dieser Zeit mit vier Prozent den größten Beitrag zum Wertanstieg des S&P 500. Microsoft kommt mit 2,4 Prozent an zweiter Stelle. Auch andere Titel wie Facebook, Amazon und Google erzielten atemberaubende Kursgewinne. Einer der Gründe, weshalb viele Finanzexperten eine gute Zukunft für den Markt voraussehen. Und selbst, wenn dem nicht so sein sollte, sollten sich Investoren laut Jerome Powell, Präsident der US-amerikanischen Zentralbank Fed, nicht demoralisieren lassen. "Rezessionen können auch aus heiterem Himmel kommen", so Powell, "doch man muss weiterhin entsprechend investieren".

