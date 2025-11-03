DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH präsentiert sich am Montagvormittag stärker

DWS Group GmbH im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 55,75 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 55,75 EUR zu. Bei 55,90 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.044 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 36,50 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,88 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,03 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,51 EUR je Aktie belaufen.

