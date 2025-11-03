DAX24.170 +0,9%Est505.694 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1514 -0,2%Öl64,74 -0,5%Gold3.998 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
DWS Group GmbH im Blick

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH präsentiert sich am Montagvormittag stärker

03.11.25 09:22 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 55,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
56,30 EUR 0,95 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 55,75 EUR zu. Bei 55,90 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.044 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 36,50 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,88 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,03 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,51 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei DWS Group GmbH-Aktie

Deutsche-Bank-Tochter DWS-Aktie zieht nach Gewinnsprung an

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf DWS Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DWS Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DWS Group GmbH & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen