DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH präsentiert sich am Montagvormittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 55,75 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 55,75 EUR zu. Bei 55,90 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.044 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 36,50 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,88 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,03 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,51 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie
Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei DWS Group GmbH-Aktie
Deutsche-Bank-Tochter DWS-Aktie zieht nach Gewinnsprung an
MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf DWS Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DWS Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.07.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2019
|DWS Group GmbHCo Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DWS Group GmbH & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen