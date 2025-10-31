DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zieht am Vormittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 55,60 EUR zu.

Die DWS Group GmbH-Aktie konnte um 09:01 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 55,60 EUR. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 55,80 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.187 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 35,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 36,33 Prozent Luft nach unten.

DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,86 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,03 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,50 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.

