DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagmittag kaum bewegt
Die Aktie von DWS Group GmbH hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der DWS Group GmbH-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 55,00 EUR.
Mit einem Wert von 55,00 EUR bewegte sich die DWS Group GmbH-Aktie um 11:40 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die DWS Group GmbH-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 55,65 EUR aus. In der Spitze büßte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 54,55 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.989 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 56,35 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,45 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,84 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DWS Group GmbH-Aktie bei 52,03 EUR.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 4,46 EUR im Jahr 2025 aus.
