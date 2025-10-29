DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag im Aufwind
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 54,65 EUR.
Um 11:49 Uhr ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 54,65 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 55,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,00 EUR. Bisher wurden heute 44.874 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.
Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Bei einem Wert von 35,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 35,22 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,82 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group GmbH-Aktie wird bei 52,03 EUR angegeben.
Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,42 EUR je Aktie.
