Kurs der DWS Group GmbH

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Vormittag fester

29.10.25 09:22 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die DWS Group GmbH-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 54,80 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 54,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DWS Group GmbH-Aktie sogar auf 55,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,00 EUR. Zuletzt wechselten 11.092 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Bei 56,35 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 2,83 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 54,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,82 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,87 EUR.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
09:06DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:01DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
08:36DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
