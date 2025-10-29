DAX24.126 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.953 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1661 +0,1%Öl65,27 +1,3%Gold3.998 +1,5%
Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Kursverlauf

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Nachmittag nordwärts

29.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 54,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
55,05 EUR 2,30 EUR 4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 54,40 EUR. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 55,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 54,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.985 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,35 EUR) erklomm das Papier am 10.10.2025. Mit einem Zuwachs von 3,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 34,93 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,82 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,03 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
11:31DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
09:06DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:01DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
08:36DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
