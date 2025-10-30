DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagvormittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 55,15 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 55,15 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die DWS Group GmbH-Aktie sogar auf 55,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,40 EUR. Zuletzt wechselten 8.968 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 2,13 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,84 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,03 EUR aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,46 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.

