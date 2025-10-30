DAX24.115 ±-0,0%Est505.687 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.689 -1,1%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1564 -0,4%Öl64,87 -0,1%Gold4.004 +1,5%
Blick auf Aktienkurs

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagnachmittag gesucht

30.10.25 16:08 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagnachmittag gesucht

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von DWS Group GmbH konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 55,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
55,30 EUR 0,15 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 55,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DWS Group GmbH-Aktie sogar auf 55,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DWS Group GmbH-Aktien beläuft sich auf 65.786 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 1,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 36,04 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,84 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,03 EUR an.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,46 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
