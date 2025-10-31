DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

So bewegt sich DWS Group GmbH

Die Aktie von DWS Group GmbH hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die DWS Group GmbH-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 55,45 EUR.

Bei der DWS Group GmbH-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 55,45 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf 55,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 55,25 EUR. Mit einem Wert von 55,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten DWS Group GmbH-Aktien beläuft sich auf 29.960 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,35 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,62 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 36,16 Prozent sinken.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,86 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,03 EUR.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,50 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.net

